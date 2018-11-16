Трехкратный победитель АПЛ Коул завершил карьеру футболиста

Последним клубом в его карьере стала “Тампа Бэй Раудиз”, которая выступает в USL — втором по силе дивизионе США. Команда заняла 12 место в этом сезоне. В 2016 Коул присоединился к “Тампе” и в 2017 был номинирован на “Золотой мяч” NASL за свою игру.

Стоит отметить, что Коул начинал карьеру в “Вест Хэме”, с которым выиграл Кубок Интертото в 1999 году, а в 2003 перешел в “Челси” после того, как клуб купил Роман Абрамович. На “Стэмфорд Бридж” Джо выиграл три Премьер-лиги и два Кубка Англии.

В 2010 Джо перебрался в “Ливерпуль”, с которым выиграл ничего, хотя достаточно продуктивно провел сезон 2011/12 в аренде в “Лилле”. Затем были возвращение в “Вест Хэм”, переход в “Астон Виллу” и “Ковентри”.