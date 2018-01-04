Три українські біатлоністки заробили очки на старті етапу Кубку світу в Обергофі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У німецькому місті Обергоф завершилась жіноча спринтерська гонка, яка дала старт четвертому етапу Кубку світу з біатлону, повідомляє кореспондент УНН.
Лише три спортсменки із 91-ї зуміли закрити усі 10 мішеней, адже на трасі панували складні погодні умови. Краща трійка українок припустилася тільки по одній хибі та розмістилися на фініші наступним чином – Віта Семеренко 22-га +1:38 хв, Олена Підгрушна 25-та +1:44,5 хв, Анастасія Меркушина 32-га +1:52,7 хв.
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Юлія Джима провалила стрільбу стоячи (2 промахи) і дійшла до фінішу поза очкової зони – 42-га +2:08,7 хв. Ірина Варвинець стала 58-ю з 2:36,5 хвилинами відставання.
Натомість призерками перегонів стала словачка Анастасія Кузьміна (1) з часом 22:23,7 хв, фінка Макаряйнен (1) +35,4 с і чешка Вероніка Віткова (1) +40,1 с.
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Зауважимо, що через проблеми зі здоров'ям гонку пропускала Валентина Семеренко.
Додамо також, завтра четвертий етап продовжиться аналогічною гонкою серед чоловіків.