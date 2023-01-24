Три людини загинули в результаті аварії військового вертольота в Алжирі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Алжирський військовий вертоліт розбився в понеділок у північній провінції Айн-Дефла, приблизно за 150 км на південний захід від столиці Алжиру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
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За інформацією міністерства оборони Алжиру, аварія трапилася, коли МІ-171 виконував тренувальний політ.
Причини катастрофи поки невідомі, триває розслідування.
Нагадаємо
Два вертольоти зіткнулися біля морського тематичного парку в австралійському штаті Квінсленд.