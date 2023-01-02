Два вертольоти зіткнулися у повітрі біля тематичного парку в Австралії, є жертви

Деталі

Зіткнення сталося неподалік тематичного парку Sea World на Золотому узбережжі близько 14:00 за місцевим часом, коли у парку відпочивали сім'ї, які насолоджуються літніми шкільними відпустками та канікулами.

Австралійське бюро безпеки на транспорті підтвердило, що зіткнення у повітрі було смертноносним.

Служба швидкої допомоги Квінсленду повідомила, що на місці подіїі є 13 пацієнтів, а місцеві ЗМІ повідомили, що внаслідок інциденту загинуло четверо людей.

ABC News повідомила, що один з гелікоптерів мав логотип Sea World і зумів приземлитися після зіткнення.

На місце відправили слідчих.

Доповнення

На заході Австралії недалеко від одного з міст перекинулася автівка, у якій загинуло молоде подружжя. Їхня п'ятирічна донька та два молодші брати пробули на самоті 55 годин.