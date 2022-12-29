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Аварія в Австралії: троє маленьких дітей просиділи в машині два дні поряд із мертвими батьками

Аварія в Австралії: троє маленьких дітей просиділи в машині два дні поряд із мертвими батьками

Київ • УНН

 • 961690 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. На заході Австралії недалеко від одного з міст перекинулася автівка, у якій загинуло молоде подружжя. Їхня п'ятирічна донька та два молодші брати пробули на самоті 55 годин.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

П’ятирічна дівчинка врятувала життя своїм двом меншим братикам після аварії на Різдво, в результаті якої загинули їхні батьки.

28-річний Джейк Дей і 25-річна Сінді Бреддок відразу загинули після того, як їхній автомобіль з’їхав з дороги приблизно за 10 км від їхнього рідного міста Кондінін у західній Австралії.

Одно та дворічного хлопчиків врятувало те, що вони перебували в спеціальних кріселках. Дівчинка змогла звільнити одного із них.

За словами одного із родичів, діти провели 55 годин при 30-градусній спеці.

Наразі дітьми перебувають у лікарні, проте вони в стабільному стані. На їх забезпечення вже зібрали понад 6 тисяч доларів США із 10-ти тисяч запланованих.

Додамо

Паводкові води річки Мюррей прорвали дамбу, затопивши сільськогосподарські угіддя Південної Австралії. Десятки будинків були евакуйовані.

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