Жителів Південної Австралії евакуйовують через прорив дамби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Паводкові води річки Мюррей прорвали дамбу, затопивши сільськогосподарські угіддя Південної Австралії. Десятки будинків були евакуйовані. Про це УНН пише посилаючись на The Guardian.
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Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуювала село Вокер-Флет на схід від Аделаїди та місто Кінгстон-он-Мюррей.
"Той, хто залишається в зоні попередження або входить до неї, може виявитися ізольованим або затопленим", - йдеться у повідомленні служби.
Очікується, що близько 4000 будинків буде затоплено, і на даний момент затоплено понад 1100 будинків. За оцінками, повені торкнуться також 255 підприємств і 4000 гектарів продуктивних сільськогосподарських угідь.
Прем'єр-міністр Петер Малінаускас заявив, що держава готова до розвитку подій.
"Пік річкового стоку, що проходить через Ренмарк, відбудеться в якийсь момент протягом наступних 48-72 годин, і цей пік буде трохи вище рівня паводку 1931 року, який спостерігався майже сторіччя тому", - сказав Малінаускас.
Вважається, що повінь вже досягла піку, але є побоювання, що вниз за течією дамби не протримаються довго.