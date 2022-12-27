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Жителів Південної Австралії евакуйовують через прорив дамби

Жителів Південної Австралії евакуйовують через прорив дамби

Київ • УНН

 • 352037 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Паводкові води річки Мюррей прорвали дамбу, затопивши сільськогосподарські угіддя Південної Австралії. Десятки будинків були евакуйовані. Про це УНН пише посилаючись на The Guardian.

Деталі

Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуювала село Вокер-Флет на схід від Аделаїди та місто Кінгстон-он-Мюррей.

"Той, хто залишається в зоні попередження або входить до неї, може виявитися ізольованим або затопленим", - йдеться у повідомленні служби.

Очікується, що близько 4000 будинків буде затоплено, і на даний момент затоплено понад 1100 будинків. За оцінками, повені торкнуться також 255 підприємств і 4000 гектарів продуктивних сільськогосподарських угідь.

Прем'єр-міністр Петер Малінаускас заявив, що держава готова до розвитку подій.

"Пік річкового стоку, що проходить через Ренмарк, відбудеться в якийсь момент протягом наступних 48-72 годин, і цей пік буде трохи вище рівня паводку 1931 року, який спостерігався майже сторіччя тому", - сказав Малінаускас.

Вважається, що повінь вже досягла піку, але є побоювання, що вниз за течією дамби не протримаються довго.

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