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Жителей Южной Австралии эвакуируют из-за прорыва дамбы

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Паводковые воды реки Мюррей прорвали дамбу, затопив сельскохозяйственные угодья Южной Австралии. Десятки домов были эвакуированы. Об этом УНН пишет ссылаясь на The Guardian.

Детали

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуировала деревню Уокер-Флет к востоку от Аделаиды и город Кингстон-он-Мюррей.

"Тот, кто остается в зоне предупреждения или входит в нее, может оказаться изолированным или затопленным", - говорится в сообщении службы.

Ожидается, что около 4000 домов будут затоплены, и на данный момент затоплены более 1100 домов. По оценкам, наводнения коснутся также 255 предприятий и 4000 гектаров продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Премьер-министр Петер Малинаускас заявил, что государство готово к развитию событий.

"Пик речного стока, проходящего через Ренмарк, произойдет в какой-то момент в течение следующих 48-72 часов, и этот пик будет немного выше уровня паводка 1931 года, который наблюдался почти столетие назад", - сказал Малинаускас.

Считается, что наводнение уже достигло пика, но есть опасения, что вниз по течению дамбы не продержатся долго.

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