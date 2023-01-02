Два вертолета столкнулись в воздухе возле тематического парка в Австралии, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Два вертолета столкнулись у морского тематического парка в австралийском штате Квинсленд, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Столкновение произошло недалеко от тематического парка Sea World на Золотом побережье около 14:00 по местному времени, когда в парке отдыхали семьи, наслаждающиеся летними школьными отпусками и каникулами.
Австралийское бюро безопасности на транспорте подтвердило, что столкновение в воздухе было смертоносным.
Служба скорой помощи Квинсленда сообщила, что на месте происшествия есть 13 пациентов, а местные СМИ сообщили, что в результате инцидента погибли четыре человека.
ABC News сообщила, что один из вертолетов имел логотип Sea World и сумел приземлиться после столкновения.
На место отправили следователей.
Дополнение
На западе Австралии недалеко от одного из городов перекинулся автомобиль, в котором погибли молодые супруги. Их пятилетняя дочь и два младших брата пробыли в одиночестве 55 часов.