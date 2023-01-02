Два вертолета столкнулись в воздухе возле тематического парка в Австралии, есть жертвы

Детали

Столкновение произошло недалеко от тематического парка Sea World на Золотом побережье около 14:00 по местному времени, когда в парке отдыхали семьи, наслаждающиеся летними школьными отпусками и каникулами.

Австралийское бюро безопасности на транспорте подтвердило, что столкновение в воздухе было смертоносным.

Служба скорой помощи Квинсленда сообщила, что на месте происшествия есть 13 пациентов, а местные СМИ сообщили, что в результате инцидента погибли четыре человека.

ABC News сообщила, что один из вертолетов имел логотип Sea World и сумел приземлиться после столкновения.

На место отправили следователей.

Дополнение

На западе Австралии недалеко от одного из городов перекинулся автомобиль, в котором погибли молодые супруги. Их пятилетняя дочь и два младших брата пробыли в одиночестве 55 часов.