Три человека погибли в результате крушения военного вертолета в Алжире
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Алжирский военный вертолет разбился в понедельник в северной провинции Айн-Дефла, примерно в 150 км к юго-западу от столицы Алжира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
По информации министерства обороны Алжира, авария случилась, когда МИ-171 выполнял тренировочный полет.
Причины катастрофы пока неизвестны, продолжается расследование.
Напомним
Два вертолета столкнулись возле морского тематического парка в австралийском штате Квинсленд.