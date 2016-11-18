Третя світова війна може початися у Латвії - аналітик
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Співробітник адміністрацій Джорджа Буша і Барака Обами Пол Міллер заявив про те, що він передбачив початок військового конфлікту на Україні. Ця заява була опублікована в престижному журналі Foreign Politics, передає УНН з посиланням на
“Наступний крок Путіна небезпечніший, ніж попередні, тому, що він, можливо, направить погляд на країни Балтії. Він не відправить туди великі військові угрупування в формі, тому що навіть найобережніші члени НАТО в такому випадку не проігнорують відкрите конвенційне вторгнення. Замість цього Путін протягом найближчих двох років викличе там воєнізований кризу за допомогою своїх ставлеників. Можливо, російськомовні латвійці або естонці почнуть протести, вимагаючи міжнародного захисту. З’явиться підозріло добре тренований „Народний фронт звільнення російських Балтії“. Різні вбивства та вибухи високого профілю приведуть країни Балтії до можливості громадянської війни”, — вважає П.Міллер.
Американський аналітик також стверджує, що за риторикою Росії і Кремля стоять не побоювання щодо захисту від НАТО, а ідеологічна установка, яка є гібридом російського націоналізму, релігійності, фаталізму і месіанства.П. Міллер упевнений, що у В.Путіна є чітка мета — захищати православне християнство і поширювати його. А країни Заходу В.Путін розглядає як загрозу через їх “глобалізацію і дегенерацію”.