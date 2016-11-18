Третья мировая война может начаться в Латвии - аналитик

"Следующий шаг Путина опаснее, чем предыдущие, потому что он, возможно, направит взгляд на страны Балтии. Он не отправит туда крупные военные группировки в форме, потому что даже самые осторожные НАТО в таком случае проигнорируют открытое конвенциональное вторжения. Вместо этого Путин течение ближайших двух лет вызовет там военизированный кризис с помощью своих ставленников. Возможно, русскоязычные латвийцы или эстонцы начнут протесты, требуя международной защиты. Появится подозрительно хорошо тренированный "Народный фронт освобождения русских Балтии". Различные убийства и взрывы высокого профиля приведут страны Балтии к возможности гражданской войны ", - считает П.Миллер.

Американский аналитик также утверждает, что за риторикой России и Кремля стоят не опасения по защите от НАТО, а идеологическая установка, которая является гибридом российского национализма, религиозности, фатализма и месианства.П. Миллер уверен, что у В.Путина есть четкая цель - защищать православное христианство и распространять его. А страны Запада Путин рассматривает как угрозу из-за их "глобализации и дегенерации".