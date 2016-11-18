Третья мировая война может начаться в Латвии - аналитик

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15 марта, 19:03 • 110734 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153884 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129776 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122882 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108425 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103341 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100023 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

 • 9225 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сотрудник администрации Джорджа Буша и Барака Обамы Пол Миллер заявил о том, что он предсказал начало военного конфликта на Украине. Это заявление было опубликовано в престижном журнале Foreign Politics, передает УНН.

"Следующий шаг Путина опаснее, чем предыдущие, потому что он, возможно, направит взгляд на страны Балтии. Он не отправит туда крупные военные группировки в форме, потому что даже самые осторожные НАТО в таком случае проигнорируют открытое конвенциональное вторжения. Вместо этого Путин течение ближайших двух лет вызовет там военизированный кризис с помощью своих ставленников. Возможно, русскоязычные латвийцы или эстонцы начнут протесты, требуя международной защиты. Появится подозрительно хорошо тренированный "Народный фронт освобождения русских Балтии". Различные убийства и взрывы высокого профиля приведут страны Балтии к возможности гражданской войны ", - считает П.Миллер.

Американский аналитик также утверждает, что за риторикой России и Кремля стоят не опасения по защите от НАТО, а идеологическая установка, которая является гибридом российского национализма, религиозности, фатализма и месианства.П. Миллер уверен, что у В.Путина есть четкая цель - защищать православное христианство и распространять его. А страны Запада Путин рассматривает как угрозу из-за их "глобализации и дегенерации".

 

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