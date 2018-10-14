Тренери і футболісти збірної України привітали воїнів з Днем захисника

У військовому шпиталі Харкова на лікуванні перебувають 100 бійців, двадцятеро з яких — після важких поранень, отриманих під час виконання бойових завдань у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил (ООС).

Головний тренер Андрій Шевченко, його асистент Олександр Шовковський, капітан Андрій П’ятов, гравці Тарас Степаненко та Роман Яремчук провідали воїнів у палатах, побажавши їм швидшого одужання, щоби найближчим часом прийти підтримати збірну на стадіон, і, звичайно, привітавши зі Святом Покрови.

Андрій Шевченко передав до шпиталю 50 квитків на матч Україна — Чехія, відтак пацієнти, в яких є фізична можливість прийти на арену, підтримають синьо-жовтих уже в найближчому матчі 16 жовтня. Також збірники привезли з собою інші подарунки — футболки національної команди, м’ячі з автографами наших футболістів, сувенірну атрибутику.

Один із м’ячів хлопці передали до мобільного шпиталю, який надає первинну допомогу в зоні бойових дій ООС у Донецькій та Луганській областях.

Було помітно, що бійцям дуже приємна така увага гравців і тренерів. Важливим цей візит є й для наставників та футболістів, які неодноразово наголошували на тому, що без щоденного захисту української території та національних цінностей не можна було б вести мову ані про мирне життя, ані загалом про існування держави.

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): “Вітаємо вас зі святом, низький уклін від усієї команди, від усіх хлопців. Ваш подвиг — неоціненний. Ми дуже цінуємо те, що ви робите для держави та для української нації. Розраховуємо на вашу підтримку — поки що по телевізору, але хочемо якнайшвидше побачити вас на стадіоні!”

Тарас Степаненко (півзахисник збірної України): “Можу запевнити, що всі хлопці будуть викладатися на сто відсотків заради перемоги в матчі з чехами, щоби подарувати позитивні емоції всім нашим уболівальникам і у першу чергу вам, нашим героям, які захищають країну, не шкодуючи для цього свого здоров’я”.

Юрій Подолян (начальник військового шпиталю): “Ми дуже вдячні збірній України за таку увагу й підтримку. Ви навіть не уявляєте, який сильний психологічний підйом відчувають пацієнти після таких візитів. Одужання одразу йде швидше! Дуже дякуємо Андрію Шевченкові та всім хлопцям за чудове привітання зі Святом Українського війська та Покрови”.

Після слів підтримки та емоційного заряду від бійців на перемогу в матчі з Чехією збірники, пацієнти та лікарі шпиталю сфотографувалися на згадку. Національна команда повернулася до свого розташування. Сьогодні в робочій програмі — вечірнє тренування.

Як повідомляв УНН, глава держави та очільник ФФУ вручили "Таврії" сертифікат на будівництво стадіону.