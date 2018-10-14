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Тренеры и футболисты сборной Украины поздравили воинов с Днем защитника

Тренеры и футболисты сборной Украины поздравили воинов с Днем защитника

Киев  •  УНН

 • 9536 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Праздник Покровы Пресвятой Богородицы, которое является одновременно и Днем защитника Украины, "сине-желтые" начали с визита в военно-медицинский клинический центр Северного региона, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

В военном госпитале Харькова на лечении находятся 100 бойцов, двадцать из которых - после тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Главный тренер Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский, капитан Андрей Пятов, игроки Тарас Степаненко и Роман Яремчук проведали воинов в палатах, пожелав им скорейшего выздоровления, чтобы в ближайшее время прийти поддержать сборную на стадион, и, конечно, поздравив с праздником Покрова.

Андрей Шевченко передал в госпиталь 50 билетов на матч Украина - Чехия, поэтому пациенты, у которых есть физическая возможность прийти на арену, поддержат сине-желтых уже в ближайшем матче 16 октября. Также сборники привезли с собой другие подарки - футболки национальной команды, мячи с автографами футболистов, сувенирную атрибутику.

Один из мячей ребята передали в мобильный госпиталь, который оказывает первичную помощь в зоне боевых действий ООС в Донецкой и Луганской областях.

Было заметно, что бойцам очень приятно такое внимание игроков и тренеров. Важным этот визит является и для наставников и футболистов, которые неоднократно отмечали, что без ежедневной защиты украинского территории и национальных ценностей нельзя было бы говорить ни о мирной жизни, ни вообще о существовании государства.

Андрей Шевченко (главный тренер сборной Украины): "Поздравляем вас с праздником, низкий поклон от всей команды, от всех ребят. Ваш подвиг - неоценим. Мы очень ценим то, что вы делаете для государства и для украинской нации. Рассчитываем на вашу поддержку - пока по телевизору, но хотим как можно быстрее увидеть вас на стадионе!"

Тарас Степаненко (полузащитник сборной Украины): "Могу заверить, что все ребята будут выкладываться на сто процентов ради победы в матче с чехами, чтобы подарить положительные эмоции всем нашим болельщикам и в первую очередь вам, нашим героям, которые защищают страну, не жалея для этого своего здоровья".

Юрий Подолян (начальник военного госпиталя): "Мы очень благодарны сборной Украины за такое внимание и поддержку. Вы даже не представляете, какой сильный психологический подъем испытывают пациенты после таких визитов. Выздоровление сразу идет быстрее! Большое спасибо Андрею Шевченко и всем ребятам за прекрасное поздравление с праздником Украинской армии и Покровой".

После слов поддержки и эмоционального заряда от бойцов на победу в матче с Чехией сборники пациенты и врачи госпиталя сфотографировались на память. Национальная команда вернулась в свое расположение. Сегодня в рабочей программе - вечерняя тренировка.

Как сообщал УНН, глава государства и глава ФФУ вручили "Таврии" сертификат на строительство стадиона.

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