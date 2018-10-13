Глава держави та очільник ФФУ вручили "Таврії" сертифікат на будівництво стадіону

Виступаючи перед учасниками змагань, глава держави відзначив позитивні футбольні зміни, які вже відбулися на Херсонщині та в Україні в цілому. Говорячи про спортивний комплекс “Освіта”, в якому проходили матчі, Петро Порошенко звернув увагу на те, що до початку реконструкції стадіону СК тут займалося футболом лише близько 170-ти дітей, а зараз — понад 800.

“Тут проводяться турніри, і не лише дитячі, хоча це дуже важливо, а й турніри серед учасників АТО. Хочу привітати й Федерацію футболу України, й обласну федерацію з цим досягненням і з тими кардинальними змінами, які продовжуються. Україна повертає собі статус футбольної держави! Також хочу подякувати всім, хто був причетний до проведення в Україні фіналу Ліги чемпіонів”, — відзначив Президент.

Президент також зазначив та пообіцяв: “Футболісти Криму і федерація футболу автономії мріяли, щоб розпочалося будівництво нового стадіону, де вони зможуть тренуватися і проводити матчі. Поки що Крим під окупацією, але ми пам’ятаємо про вас і зробимо все, щоб Україна повернулася до Криму, а Крим повернувся до України! У тому числі у футбольній сфері. Сьогодні ми вручаємо сертифікат на будівництво нового стадіону для ФК „Таврія“ і беремо на себе зобов’язання, що наступного року новий стадіон буде зданий!”.

Президент ФФУ у свою чергу сказав, що патріотизм та вірність Україні футболістів ФК “Таврія” та усіх наших співгромадян з Криму та Донбасу, які постраждали від окупації рідного краю, заслуговують найвищої похвали: “Перший чемпіон України та перший представник нашої держави в Лізі чемпіонів УЄФА, ФК „Таврія“, — клуб зі славними футбольними традиціями — футбольними традиціями українського Криму! І хоча „Таврія“ тимчасово вимушена базуватися далеко від рідної домівки, ми прагнемо створити клубу та його вихованцям усі необхідні умови для подальшого зростання та повернення статусу гранда вітчизняного футболу! ФК „Таврія“ — це Крим! Крим — це Україна!”.

“Загалом у дитячих змаганнях, присвячених Дню захисника України, які відбувалися на СК „Освіта“, взяли участь 24 команди з Херсонщини та Миколаєва. Третє місце виборола команда „Освіта“ з Херсона, срібло здобула команда „Кристал“ (Херсон), а чемпіоном змагань стала команда „ДЮСШ-Херсон“. Команди-призери отримали від Андрія Павелка, Петра Порошенка та керівника Федерації футболу Херсонської області Андрія Гордєєва заслужені нагороди — кубки та медалі учасників, а також путівки на відпочинок у Туреччині... Переможцем змагань серед команд учасників бойових дій стала команда „Авіатор“ із Чорнобаївки, „Смерч“ з Іванівки отримав срібні, а „Скіф“ із Каховки — бронзові медалі турніру”, — вказано у повідомленні ФФУ.

Як повідомляв УНН, президент ФФУ подякував збірній, Шевченку і вболівальникам за матч з італійцями.