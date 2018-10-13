Глава государства и глава ФФУ вручили "Таврии" сертификат на строительство стадиона

Выступая перед участниками соревнований, глава государства отметил положительные футбольные изменения, которые уже произошли на Херсонщине и в Украине в целом. Говоря о спортивном комплексе “Освита”, в котором проходили матчи, Петр Порошенко обратил внимание на то, что до начала реконструкции стадиона СК здесь занималось футболом лишь около 170-ти детей, а сейчас — более 800.

“Здесь проводятся турниры, и не только детские, хотя это очень важно, но и турниры среди участников АТО. Хочу поздравить и Федерацию футбола Украины, и областную федерацию с этим достижением и с теми кардинальными изменениями, которые продолжаются. Украина возвращает себе статус футбольной державы! Также хочу поблагодарить всех, кто был причастен к проведению в Украине финала Лиги чемпионов ”, - отметил Президент.

Президент также отметил и пообещал: “Футболисты Крыма и федерация футбола автономии мечтали, чтобы началось строительство нового стадиона, где они смогут тренироваться и проводить матчи. Пока Крым под оккупацией, но мы помним о вас и сделаем все, чтобы Украина вернулась в Крым, а Крым вернулся в Украину! В том числе в футбольной сфере. Сегодня мы вручаем сертификат на строительство нового стадиона для ФК „Таврия“ и берем на себя обязательства, что в следующем году новый стадион будет сдан!”.

Президент ФФУ в свою очередь сказал, что патриотизм и верность Украине футболистов ФК “Таврия” и всех наших сограждан из Крыма и Донбасса, пострадавших от оккупации родного края, заслуживают самой высокой похвалы: “Первый чемпион Украины и первый представитель нашего государства в Лиге чемпионов УЕФА , ФК „Таврия“ — клуб со славными футбольными традициями — футбольными традициями украинского Крыма! И хотя „Таврия“ временно вынуждена базироваться далеко от дома, мы стремимся создать для клуба и его воспитанников все необходимые условия для дальнейшего роста и возвращения статуса гранда отечественного футбола! ФК „Таврия“ — это Крым! Крым — это Украина!”.

“Всего в детских соревнованиях, посвященных Дню защитника Украины, проходившем в СК „Освита“, приняли участие 24 команды из Херсона и Николаева. Третье место заняла команда „Образование“ из Херсона, серебро завоевала команда „Кристалл“ (Херсон), а чемпионом соревнований стала команда „ДЮСШ-Херсон“. Команды-призеры получили от Андрея Павелко, Петра Порошенко и руководителя Федерации футбола Херсонской области Андрея Гордеева заслуженные награды — кубки и медали участников, а также путевки на отдых в Турцию... Победителем соревнований среди команд участников боевых действий стала команда „Авиатор“ с Чернобаевки , „Смерч“ из Ивановки получил серебряные, а „Скиф“ из Каховки — бронзовые медали турнира”, — указано в сообщении ФФУ.

Как сообщал УНН, президент ФФУ поблагодарил сборную, Шевченко и болельщиков за матч с итальянцами.