Президент ФФУ подякував збірній, Шевченку і вболівальникам за матч з італійцями

"Величезне спасибі команді Андрія Шевченка за цікавий матч зі збірною Італії, де, до речі, офіційно футболом займаються майже 2 млн осіб, і з нетерпінням чекаємо матчу в Харкові з Чехією!

Особливий респект відданим уболівальникам нашої збірної, які розкупили всі гостьові квитки на матч!

Вдячний італійській федерації футболу за організацію незабутнього поєдинку і підтримку ідеї проведення в майбутньому матчу вже в Києві", - написав він.

Павелко також зазначив, що вдячний "італійській федерації за можливість для тренерів, гравців збірної і нашої делегації вшанувати пам'ять жертв на місці страшної трагедії, що сталася в Генуї в серпні".

"Людське життя - найцінніше в світі, тому дуже складно підібрати слова, щоб висловити співчуття рідним і близьким загиблих. Під час поєдинку свою підтримку рідним і близьким, пом'янувши жертв катастрофи, висловили обидві команди і всі вболівальники, присутні на трибунах. Молю Всевишнього про те, щоб такі трагедії не повторювалися ніде в світі!", - резюмував він.

Як писав УНН, у вівторок, 16 жовтня, на ОСК "Металіст" в Харкові відбудеться матч Ліги націй УЄФА між національними футбольними збірними України та Чехії.