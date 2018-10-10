Стало відомо, хто виконає Гімн України перед матчем Ліги націй "Україна – Чехія"

"Виконання гімну – надзвичайно хвилюючий та відповідальний момент у житті кожного співака. Адже це – більше ніж пісня. Це – символ гордості та єднання, символ піднесення та звеличення, символ України! Пишаюся, що саме мені випала нагода заспівати головну композицію нашої держави перед матчем Україна – Чехія! І сподіваюся, що мій творчий внесок стане частиною перемоги України. До зустрічі в Харкові!" – процитували у ФФУ Наталку Карпу.

Матч відбудеться у вівторок, 16-го жовтня, на ОСК "Металіст". Поєдинок розпочнеться о 21.45, проте вхід на стадіон відкриють із 18.45, розповіли у Федерації.

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"О 19.45 у чаші стадіону розпочнеться святковий концерт, в якому візьмуть участь учасники та фіналісти відомих телевізійних шоу ("Голос країни", "Голос. Діти", "Маленькі гіганти" тощо)", - поінформували у ФФУ.

Нагадаємо, як писав УНН, пісня "Червона рута" стала візитівкою національної збірної з футболу у кваліфікації до Євро-2020.