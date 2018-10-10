Стало известно, кто выполнит Гимн Украины перед матчем Лиги наций "Украина - Чехия"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Гимн Украины перед матчем Лиги наций "Украина - Чехия" в Харькове исполнит заслуженная артистка Украины Наталка Карпа. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
"Выполнение гимна - очень волнующий и ответственный момент в жизни каждого певца. Ведь это - более чем песня. Это - символ гордости и единения, символ подъема и возвеличивания, символ Украины! Горжусь, что именно мне выпала возможность спеть главную композицию нашего государства перед матчем Украина - Чехия! И надеюсь, что мой творческий вклад станет частью победы Украины. До встречи в Харькове!" - процитировали в ФФУ Наталку Карпу.
Матч состоится во вторник, 16 октября, на ОСК "Металлист". Поединок начнется в 21.45, однако вход на стадион откроют с 18.45, рассказали в Федерации.
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"В 19.45 в чаше стадиона начнется праздничный концерт, в котором примут участие участники и финалисты известных телевизионных шоу ("Голос страны", "Голос.Дети", "Маленькие гиганты"и т.д.)", - сообщили в ФФУ.
Напомним, как писал УНН, песня "Червона рута" стала визитной карточкой национальной сборной по футболу в квалификации к Евро-2020.