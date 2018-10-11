Президент ФФУ поблагодарил сборную, Шевченко и болельщиков за матч с итальянцами

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал матч украинской сборной с итальянцами (1:1), который состоялся вчера в Генуе. На личной странице в Facebook он высказал слова благодарности национальной команде, ее главному наставнику, болельщикам и итальянской федерации футбола, передает УНН.

“Огромное спасибо команде Андрею Шевченко за интересный матч со сборной Италии, где, к слову, официально футболом занимаются почти 2 млн человек, и с нетерпением ждем матча в Харькове с Чехией!

Особый респект преданным болельщикам нашей сборной, раскупившим все гостевые билеты на матч!

Благодарен итальянской федерации футбола за организацию незабываемого поединка и поддержку идеи проведения в будущем ответного матча уже в Киеве”, — написал он.

Павелко также отметил, что признателен “итальянской федерации за возможность для тренеров, игроков сборной и нашей делегации почтить память жертв на месте страшной трагедии, случившейся в Генуе в августе”.

“Человеческая жизнь — самое ценное в мире, поэтому очень сложно подобрать слова, чтобы выразить соболезнование родным и близким погибших. Во время поединка свою поддержку родным и близким, помянув жертв катастрофы, выразили обе команды и все болельщики, присутствующие на трибунах. Молю Всевышнего о том, чтобы такие трагедии не повторялись нигде в мире!”, — резюмировал он.

Как писал УНН, во вторник, 16 октября, на ОСК “Металлист” в Харькове состоится матч Лиги наций УЕФА между национальными футбольными сборными Украины и Чехии.

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