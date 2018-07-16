Тренер Хорватії: повинні пишатися тим, що зробили

“Ми добре грали в перші 20 хвилин, контролювали гру, поки не прийшов автогол зі стандарту. Ми повернулися до життя, домінували, але потім в наші ворота поставили пенальті. Я повинен привітати своїх гравців. Можливо, це був кращий матч, який ми провели за останні турніри. Контроль гри був за нами, але ми багато пропустили. Граючи проти такого сильного суперника, як Франція, ти не повинен помилятися. Ми трохи засмучені, але повинні пишатися тим, що зробили”, — зауважив Даліч.

Нагадаємо, що у фіналі французи в результативній манері завдали поразки хорватам — 4:2.