Тренер Хорватии: мы должны гордиться тем, что сделали

“Мы хорошо играли в первые 20 минут, контролировали игру, пока не пришел автогол со стандарта. Мы вернулись к жизни, доминировали, но затем в наши ворота поставили пенальти. Я должен поздравить своих игроков. Возможно, это был лучший матч, который мы провели за последние турниры. Контроль игры было за нами, но мы много пропустили. Играя против такого сильного соперника, как Франция, ты не должен ошибаться. Мы немного расстроены, но должны гордиться тем, что сделали”, — отметил Далич.

Напомним, что в финале французы в результативной манере нанесли поражение хорватам — 4:2.