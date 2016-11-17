Трасу Київ-Чоп перекрили підприємці на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Автодорогу "Київ-Чоп" перекрили на Житомирщині підприємці з Коростишева. Про це повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області.
"Причиною акції стало привернення уваги до відключення світла у приміщеннях Коростишівського кооперативного ринку. З 9.30 год. люди частково обмежили рух на автодорозі Київ–Чоп і рухаються пішохідним переходом. Загальна кількість учасників – близько 40 осіб. Упродовж акції автомобілі екстрених служб та життєзабезпечення регіону мають змогу проїхати, для інших транспортних засобів рух тимчасово призупинився. Подію відповідним чином зареєстровано, проводиться перевірка", - повідомили у поліції.