Трассу Киев-Чоп перекрыли предприниматели в Житомирской области

"Причиной акции стало привлечение внимания к отключению света в помещениях Коростышевского кооперативного рынка. С 9:30 люди частично ограничили движение на автодороге Киев-Чоп и двигаются по пешеходному переходу. Общее количество участников - около 40 человек. В течение акции автомобили экстренных служб и жизнеобеспечения региона имеют возможность проехать, для других транспортных средств движение временно закрыто. Событие соответствующим образом зарегистрировано, проводится проверка", - сообщили в полиции.