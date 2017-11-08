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Transparency International закликали Порошенка подати законопроект про Антикорупційний суд до парламенту

Transparency International закликали Порошенка подати законопроект про Антикорупційний суд до парламенту

Київ • УНН

 • 10990 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Transparency International Україна закликала Президента України невідкладно подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. Представництво ТІ впевнене, що немає необхідності для створення додаткової робочої групи для обговорення основних постулатів законопроекту, передає УНН з посиланням на організацію.

Так, 6 листопада, представниця Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила про готовність Президента подати на розгляд парламенту законопроект про антикорупційний суд протягом двох тижнів. Луценко представила позицію Президента про необхідність створення додаткової робочої групи для напрацювання основних тез та принципів даного законопроекту.

ТІ Україна переконана, що основою для президентського законопроекту повинні стати напрацювання групи експертів, що були викладені у законопроекті № 6011 “Про антикорупційні суди” із врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, що були представлені у її висновку 06.10.2017, а саме:

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  • Виняткова юрисдикція щодо справ, які подаються з боку НАБУ і САП;
  • Створення незалежної апеляційної палати;
  • Кандидати на посади суддів повинні обиратися на відкритому конкурсі за участі міжнародних партнерів;
  • Антикорупційні судді мають бути забезпечені винагородою високого розміру та достатнім рівнем безпеки.

В організації стверджують, що немає необхідності для створення додаткової робочої групи для напрацювання уже існуючих постулатів законопроекту, що були рекомендовані до врахування у висновку Венеціанської комісії.

“Відсутність незалежного судового розгляду справ у провадженнях щодо вчинення високопосадовцями корупційних злочинів є нагальною проблемою, яку потрібно терміново вирішувати. Найефективнішим шляхом вирішення цієї проблеми є саме створення незалежного та ефективного антикорупційного судового органу”, — переконаний виконавчий директор ТІ Україна Ярослав Юрчишин.

Більш того, оптимальним часом для обговорення та внесення поправок народних депутатів до даного законопроекту є його розгляд у другому читанні.

"ТІ Україна закликає Верховну Раду України, після внесення Президентом України законопроекту про антикорупційний суд невідкладно розглянути його у першому читанні та не застосовувати до законопроекту жодних додаткових процедур, не передбачених Регламентом Верховної Ради України," - йдеться в повідомленні.

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