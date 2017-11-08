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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 14:12 • 109695 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107915 просмотра

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Transparency International призвали Порошенка подать законопроект об Антикоррупционном суде в парламент

Transparency International призвали Порошенка подать законопроект об Антикоррупционном суде в парламент

Киев  •  УНН

 • 10985 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Transparency International Украина призвала Президента Украины безотлагательно подать на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Представительство ТІ уверено, что нет необходимости для создания дополнительной рабочей группы для обсуждения основных постулатов законопроекта, передает УНН со ссылкой на компанию.

Так, 6 ноября, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила о готовности Президента подать на рассмотрение парламента законопроект об антикоррупционном суд в течение двух недель. Луценко представила позицию Президента о необходимости создания дополнительной рабочей группы для выработки основных тезисов и принципов данного законопроекта.

ТІ Украины убеждена, что основой для президентского законопроекта должны стать наработки группы экспертов, которые были изложены в законопроекте № 6011 "О антикоррупционных судах" с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, которые были представлены в выводах 06.10.2017, а именно:

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  • Исключительная юрисдикция по делам, которые подаются со стороны НАБУ и САП;
  • Создание независимой апелляционной палаты;
  • Кандидаты на должности судей должны избираться на открытом конкурсе с участием международных партнеров;
  • Антикоррупционные судьи должны быть обеспечены вознаграждением высокого размера и достаточным уровнем безопасности.

В организации утверждают, что нет необходимости для создания дополнительной рабочей группы для выработки уже существующих постулатов законопроекта, рекомендованные к учету в заключении Венецианской комиссии.

"Отсутствие независимого судебного рассмотрения дел в производствах совершения чиновниками коррупционных преступлений является насущной проблемой, которую нужно срочно решать. Самым эффективным путем решения этой проблемы является именно создание независимого и эффективного антикоррупционного судебного органа", - убежден исполнительный директор ТІ Украина Ярослав Юрчишин.

Более того, оптимальным временем для обсуждения и внесения поправок народных депутатов к данному законопроекту является его рассмотрение во втором чтении.

"ТІ Украины призывает Верховную Раду Украины, после внесения Президентом Украины законопроекта об антикоррупционном суд безотлагательно рассмотреть его в первом чтении и не применять к законопроекту никаких дополнительных процедур, не предусмотренных Регламентом Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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