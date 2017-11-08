Transparency International призвали Порошенка подать законопроект об Антикоррупционном суде в парламент

Так, 6 ноября, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила о готовности Президента подать на рассмотрение парламента законопроект об антикоррупционном суд в течение двух недель. Луценко представила позицию Президента о необходимости создания дополнительной рабочей группы для выработки основных тезисов и принципов данного законопроекта.

ТІ Украины убеждена, что основой для президентского законопроекта должны стать наработки группы экспертов, которые были изложены в законопроекте № 6011 "О антикоррупционных судах" с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, которые были представлены в выводах 06.10.2017, а именно:

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Исключительная юрисдикция по делам, которые подаются со стороны НАБУ и САП;



Создание независимой апелляционной палаты;



Кандидаты на должности судей должны избираться на открытом конкурсе с участием международных партнеров;



Антикоррупционные судьи должны быть обеспечены вознаграждением высокого размера и достаточным уровнем безопасности.



В организации утверждают, что нет необходимости для создания дополнительной рабочей группы для выработки уже существующих постулатов законопроекта, рекомендованные к учету в заключении Венецианской комиссии.

"Отсутствие независимого судебного рассмотрения дел в производствах совершения чиновниками коррупционных преступлений является насущной проблемой, которую нужно срочно решать. Самым эффективным путем решения этой проблемы является именно создание независимого и эффективного антикоррупционного судебного органа", - убежден исполнительный директор ТІ Украина Ярослав Юрчишин.

Более того, оптимальным временем для обсуждения и внесения поправок народных депутатов к данному законопроекту является его рассмотрение во втором чтении.

"ТІ Украины призывает Верховную Раду Украины, после внесения Президентом Украины законопроекта об антикоррупционном суд безотлагательно рассмотреть его в первом чтении и не применять к законопроекту никаких дополнительных процедур, не предусмотренных Регламентом Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.