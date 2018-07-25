Transparency International: конфлікт інтересів у Павелка – неочевидний

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Для того, щоб отримувати прибуток від компанії UEFA Events SA президент Федерації футболу України Андрій Павелко має бути її акціонером. Якщо він є лише членом Ради директорів цієї структури, то жодного заробітку від UEFA Events SA він не отримує. Про це у коментарі УНН зазначив виконавчий директор Transparency International Ярослав Юрчишин.

Так Юрчишин, зокрема прокоментував допис юриста Олега Скупінського, який заявив, що “знайшов” конфлікт інтересів у діяльності Андрія Павелка на підставі того, що нардеп є членом Ради директорів UEFA Events SA.

“Член наглядової ради, член ради директорів — це особа, яка відповідає за контроль стратегічного розвитку, за узгодження тактичних речей, в залежності від функціоналу. Це не обов’язково людина, яка отримує прибуток. Прибуток може отримувати лише акціонер. І якщо ми говоримо виключно про члена наглядової Ради — то це не обов’язково акціонер”, — пояснив Юрчишин.

Він також додав, члени Ради директорів UEFA Events SA, не будучи акціонерами, не отримують прибутків.

Нагадаємо, НАЗК проводить перевірку декларацій нардепа Андрія Павелка.

А сам Павелко напередодні закликав НАЗК перевірити його діяльність також і на предмет можливого конфлікту інтересів, оскільки такі повноваження належать до сфери діяльності антикорупційного агентства.

“Звичайно ж, НАЗК зобов’язане все перевірити, я сам ... є першим ініціатором того, щоб будь-які питання були перевірені. Не бачу ніяких проблем”, — сказав політик представникам ЗМІ на початку червня.

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