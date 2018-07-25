Transparency International: конфликт интересов у Павелко - неочевидный
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Для того, чтобы получать прибыль от компании UEFA Events SA президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко должен быть ее акционером. Если он является только членом Совета директоров этой структуры, то заработка от UEFA Events SA он не получает. Об этом в комментарии УНН сказал исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин.
Так Юрчишин, в частности прокомментировал сообщение юриста Олега Скупинского, который заявил, что "нашел" конфликт интересов в деятельности Андрея Павелко на основании того, что нардеп является членом Совета директоров UEFA Events SA.
"Член наблюдательного совета, член совета директоров - это лицо, ответственное за контроль стратегического развития, за согласование тактических вещей, в зависимости от функционала. Это не обязательно человек, который получает прибыль. Прибыль может получать только акционер. И если мы говорим исключительно о члене наблюдательного Совета - это не обязательно акционер", - пояснил Юрчишин.
Он также добавил, члены Совета директоров UEFA Events SA, не будучи акционерами, не получают прибыли.
Напомним, НАПК проводит проверку деклараций нардепа Андрея Павелко.
А сам Павелко накануне призвал НАПК проверить его деятельность также и на предмет возможного конфликта интересов, поскольку такие полномочия относятся к сфере деятельности антикоррупционного агентства.
"Конечно же, НАПК обязано все проверить, я сам ... являюсь первым инициатором того, чтобы любые вопросы были проверены. Не вижу никаких проблем", - сказал политик представителям СМИ в начале июня.