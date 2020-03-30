Трамп заявив, скільки жертв коронавірусу в США він вважає прийнятним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що дії влади США можуть бути успішними, якщо жертвами коронавірусу в країні стануть менше 200 тисяч осіб. Про це він заявив на пресконференції в Білому домі, яку транслювали в Twitter, передає УНН.
"2,2 млн осіб могли б загинути, якби ми нічого не робили", - заявив він.
"Якщо ми зможемо знизити цей показник до, як ми говорили, 200 тисяч осіб, то, хоч це і жахлива цифра, означатиме, що ми всі разом виконали дуже хорошу роботу", - запевнив Трамп.
На його думку, підсумкова цифра може бути і нижче: від 100 до 200 тисяч смертей.
Нагадаємо, у США інфікувалися коронавірусом 142328 осіб, 2493 людини померли.