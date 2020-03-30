Трамп заявив, скільки жертв коронавірусу в США він вважає прийнятним

КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що дії влади США можуть бути успішними, якщо жертвами коронавірусу в країні стануть менше 200 тисяч осіб. Про це він заявив на пресконференції в Білому домі, яку транслювали в Twitter, передає УНН.