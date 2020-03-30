Трамп заявил, какое количество жертв коронавируса в США он считает приемлемым

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81650 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97723 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101814 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101143 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108921 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96983 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104255 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106353 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131326 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130399 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Трамп заявил, какое количество жертв коронавируса в США он считает приемлемым

Трамп заявил, какое количество жертв коронавируса в США он считает приемлемым

Киев  •  УНН

 • 19207 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что Действия властей США могут быть успешными, если жертвами коронавируса в стране станут менее 200 тысяч человек. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали в Twitter, передает УНН.

"2,2 млн человек могли бы погибнуть, если бы мы ничего не делали", - заявил он.

"Если мы сможем снизить данный показатель до, как мы говорили, 200 тыс. человек, то, хоть это и ужасная цифра, будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу", - уверил Трамп.

По его мнению, итоговая цифра может быть и ниже: от 100 до 200 тысяч смертей.

Напомним, в США заразились коронавирусом 142328 человек, 2493 человека умерли.

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