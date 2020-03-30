Трамп заявил, какое количество жертв коронавируса в США он считает приемлемым
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что Действия властей США могут быть успешными, если жертвами коронавируса в стране станут менее 200 тысяч человек. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали в Twitter, передает УНН.
"2,2 млн человек могли бы погибнуть, если бы мы ничего не делали", - заявил он.
"Если мы сможем снизить данный показатель до, как мы говорили, 200 тыс. человек, то, хоть это и ужасная цифра, будет означать, что мы все вместе проделали очень хорошую работу", - уверил Трамп.
По его мнению, итоговая цифра может быть и ниже: от 100 до 200 тысяч смертей.
Напомним, в США заразились коронавирусом 142328 человек, 2493 человека умерли.