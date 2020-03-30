Трамп заявил, какое количество жертв коронавируса в США он считает приемлемым

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что Действия властей США могут быть успешными, если жертвами коронавируса в стране станут менее 200 тысяч человек. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали в Twitter, передает УНН.