Трамп заявив про намір відвідати марш проти абортів

Спочатку президент Трамп написав у своєму профілі “Побачимось у п’ятницю... великий натовпе”, та ретвітнув допис зі сторінки руху March of Life.

Приблизно через 2 години прессекретар Білого дому підтвердила, що Трамп відвідає марш.

“Президент Дональд Трамп стане першим президентом Сполучених Штатів, що відвідає Марш за життя у п’ятницю”, — написала Грішем.

Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував заборону на аборти.

See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI

— Stephanie Grisham (@PressSec) January 23, 2020