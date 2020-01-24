Трамп заявив про намір відвідати марш проти абортів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп збирається, сьогодні, у п’ятницю відвідати March of Life (“Марш життя”, щорічний марш проти абортів) в Вашингтоні. Про це пише УНН спираючись на допис самого Трампа та прессекретаря Білого дому Стефані Грішем у Twitter.
Спочатку президент Трамп написав у своєму профілі “Побачимось у п’ятницю... великий натовпе”, та ретвітнув допис зі сторінки руху March of Life.
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Приблизно через 2 години прессекретар Білого дому підтвердила, що Трамп відвідає марш.
“Президент Дональд Трамп стане першим президентом Сполучених Штатів, що відвідає Марш за життя у п’ятницю”, — написала Грішем.
Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував заборону на аборти.
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See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020
President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI— Stephanie Grisham (@PressSec) January 23, 2020