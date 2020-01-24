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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Трамп заявил о намерении посетить марш против абортов

Киев • УНН

 • 13306 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается, сегодня, в пятницу посетить March of Life (“Марш жизни”, ежегодный марш против абортов) в Вашингтоне. Об этом пишет УНН опираясь на сообщение самого Трампа и пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.

Трамп заявил о намерении посетить марш против абортов

Сначала президент Трамп написал в своем профиле “Увидимся в пятницу ... большая толпа”, и ретвитнул сообщение со страницы движения March of Life.

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Примерно через 2 часа пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что Трамп посетит марш.

“Президент Дональд Трамп станет первым президентом Соединенных Штатов, который посетит Марш за жизнь в пятницу”, — написала Гришэм.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал запрет на аборты.

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See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020

President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI

— Stephanie Grisham (@PressSec) January 23, 2020

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