Трамп заявил о намерении посетить марш против абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается, сегодня, в пятницу посетить March of Life (“Марш жизни”, ежегодный марш против абортов) в Вашингтоне. Об этом пишет УНН опираясь на сообщение самого Трампа и пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм в Twitter.
Сначала президент Трамп написал в своем профиле “Увидимся в пятницу ... большая толпа”, и ретвитнул сообщение со страницы движения March of Life.
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Примерно через 2 часа пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что Трамп посетит марш.
“Президент Дональд Трамп станет первым президентом Соединенных Штатов, который посетит Марш за жизнь в пятницу”, — написала Гришэм.
Напомним, ранее Трамп раскритиковал запрет на аборты.
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See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020
President @realDonaldTrump will be the FIRST POTUS EVER to attend @March_for_Life on Friday! https://t.co/E0RWUe6XDI— Stephanie Grisham (@PressSec) January 23, 2020