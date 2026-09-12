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Трамп заявив, що "дуже хотів би" побачити об'єднання Ірландії

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Трамп заявив у Дубліні, що хоче об’єднання Ірландії й вважає його неминучим. У Північній Ірландії слова президента викликали суперечливу реакцію.

Трамп заявив, що "дуже хотів би" побачити об'єднання Ірландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею об'єднання Ірландії та вважає, що рано чи пізно Північна Ірландія приєднається до Республіки Ірландія. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Я б дуже хотів бачити її об'єднаною. Я думаю, що це було б чудово. Це було б великим досягненням для всіх, якби це сталося. Рано чи пізно це станеться

– заявив Трамп під час візиту до Дубліна.

Американський президент визнав, що Велика Британія матиме власну позицію щодо можливого об'єднання острова, однак продовжив позитивно оцінювати таку перспективу.

Очевидно, Велика Британія матиме що сказати з цього приводу. Але я думаю, що це було б чудово. Як це може бути погано?

– сказав Трамп.

У Північній Ірландії вже відреагували

Заява американського президента викликала реакцію Демократичної юніоністської партії, яка виступає за збереження Північної Ірландії у складі Великої Британії.

Її лідер Гевін Робінсон наголосив, що статус Північної Ірландії визначається демократичною волею її населення. Угода Страсної п'ятниці 1998 року передбачає, що регіон залишається частиною Великої Британії доти, доки цього бажає більшість виборців.

Натомість прихильники об'єднання острова позитивно сприйняли слова Трампа. Лідерка Соціал-демократичної та Лейбористської партії Клер Ганна заявила, що американський президент фактично виступив за об'єднану Ірландію.

Сам Трамп пізніше визнав, що розуміє резонансність своїх слів, і пожартував, що його заява неодмінно потрапить у заголовки газет.

Трамп знову примірив роль миротворця і запропонував "врегулювати" суперечку за Фолклендські острови12.09.26, 14:17 • 1334 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ірландія
Дональд Трамп
Велика Британія