Трамп заявил, что «очень хотел бы» увидеть объединение Ирландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею объединения Ирландии и считает, что рано или поздно Северная Ирландия присоединится к Республике Ирландия. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Я бы очень хотел видеть ее объединенной. Я думаю, что это было бы замечательно. Это было бы большим достижением для всех, если бы это произошло. Рано или поздно это случится — заявил Трамп во время визита в Дублин.

Американский президент признал, что у Великобритании будет собственная позиция относительно возможного объединения острова, однако продолжил положительно оценивать такую перспективу.

Очевидно, Великобритании будет что сказать по этому поводу. Но я думаю, что это было бы замечательно. Как это может быть плохо? — сказал Трамп.

В Северной Ирландии уже отреагировали

Заявление американского президента вызвало реакцию Демократической юнионистской партии, которая выступает за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании.

Ее лидер Гэвин Робинсон подчеркнул, что статус Северной Ирландии определяется демократической волей ее населения. Соглашение Страстной пятницы 1998 года предусматривает, что регион остается частью Великобритании до тех пор, пока этого желает большинство избирателей.

В свою очередь, сторонники объединения острова положительно восприняли слова Трампа. Лидер Социал-демократической и Лейбористской партии Клэр Ханна заявила, что американский президент фактически выступил за объединенную Ирландию.

Сам Трамп позднее признал, что понимает резонансность своих слов, и пошутил, что его заявление непременно попадет в заголовки газет.

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