Трамп: я не здавався Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заперечує, що пішов на поступки президенту РФ Володимиру Путіну під час зустрічі з ним в Гельсінкі 16 липня. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Коли ви чуєте, як в фейкових новинах негативно говорять про мою зустріч з президентом Путіним, що я здався, пам'ятайте: я ні від чого не відмовлявся, ми просто говорили про майбутні вигоди для обох країн. Розмова була відмінною", - написав Трамп.
Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі і, що ЗМІ усіма способами намагаються піднести ці контакти в негативному світлі.
Нагадаємо, переговори президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 16 липня в Гельсінкі пройшли краще, ніж супер. Таку оцінку переговорам дав глава МЗС РФ Сергій Лавров, слова якого цитує в своєму Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов.