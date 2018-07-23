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Трамп: я не здавався Путіну

Трамп: я не здавався Путіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заперечує, що пішов на поступки президенту РФ Володимиру Путіну під час зустрічі з ним в Гельсінкі 16 липня. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Коли ви чуєте, як в фейкових новинах негативно говорять про мою зустріч з президентом Путіним, що я здався, пам'ятайте: я ні від чого не відмовлявся, ми просто говорили про майбутні вигоди для обох країн. Розмова була відмінною", - написав Трамп.

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що провів чудову зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі і, що ЗМІ усіма способами намагаються піднести ці контакти в негативному світлі.

Нагадаємо, переговори президента РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 16 липня в Гельсінкі пройшли краще, ніж супер. Таку оцінку переговорам дав глава МЗС РФ Сергій Лавров, слова якого цитує в своєму Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов.

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