Трамп: я не сдавался Путину

"Когда вы слышите, как в фейковых новостях негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным, что я сдался, помните: я ни от чего не отказывался, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран. Разговор был отличным", – написал Трамп.

Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки и, что СМИ всеми способами пытаются преподнести эти контакты в негативном свете.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки прошли лучше, чем супер. Такую оценку переговорам дал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого цитирует в своем Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.