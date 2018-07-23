Трамп: я не сдавался Путину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп отрицает, что пошел на уступки президенту РФ Владимиру Путину во время встречи с ним в Хельсинки 16 июля. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Когда вы слышите, как в фейковых новостях негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным, что я сдался, помните: я ни от чего не отказывался, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран. Разговор был отличным", – написал Трамп.
Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки и, что СМИ всеми способами пытаются преподнести эти контакты в негативном свете.
Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки прошли лучше, чем супер. Такую оценку переговорам дал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого цитирует в своем Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.