Трамп: військові США відкриють вогонь по катерам Ірану, якщо ті підуть на зближення з американськими кораблями

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в середу, що він віддав американським військово-морським силам наказ стріляти по іранських кораблях, якщо ті будуть здійснювати щодо них провокативні дії. Ця заява прозвучала через тиждень після того, як 11 суден Корпусу вартових ісламської революції підійшли на небезпечно близьку відстань до американських кораблів у Перській затоці, повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.