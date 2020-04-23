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Трамп: військові США відкриють вогонь по катерам Ірану, якщо ті підуть на зближення з американськими кораблями

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в середу, що він віддав американським військово-морським силам наказ стріляти по іранських кораблях, якщо ті будуть здійснювати щодо них провокативні дії. Ця заява прозвучала через тиждень після того, як 11 суден Корпусу вартових ісламської революції підійшли на небезпечно близьку відстань до американських кораблів у Перській затоці, повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

“Я дав Військово-морського флоту США вказівку розстрілювати і знищувати будь-які іранські катери, якщо вони турбують (англійське слово harass у застосуванні до військових ситуацій позначає провокативні дії, як наприклад небезпечні зближення тощо — ред) наші кораблі на морі”, — написав Трамп у Twitter через кілька годин після того, як Корпус вартових ісламської революції повідомив про запуск першого військового супутника.

Заява Трампа викликала осуд з боку його критиків всередині США.

“Замість того, щоб вирішити фіаско із тестуванням коронавірусу, Трамп витрачає тиждень на замороження імміграції, погрози Ірану, маніпулювання ЗМІ, та добрі побажання Кім Чен Ину — єдине, що він знає, як робити”, — твітує екс-посадовець адміністрації Барака Обами Бен Роудс.

“Знову за старе: Трамп намагається розпочати війну з Іраном під час глобальної надзвичайної ситуації. Палата представників вже одного разу чітко заявила свою опозицію до війни з Іраном — ми зробимо це знову”, — заявила конгресвуман демократ Барбара Лі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп підписав указ про припинення імміграції в США

Як повідомляє інформаційна агенція AP, генерал збройних сил Ірану у відповідь на заяву Трампа, сказав, що президенту США варто “рятувати” США від вірусу, а не робити погрози.

Позицію президента США привітав впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

“Цілком підтримую рішення президента Трампа дозволити кораблям ВМС США відповідати на загрози від Ірану. Ми маємо дозволити нашим чоловікам та жінкам у формі захищати себе”, — заявив американський законодавець.

Раніше Трамп погрожував Китаю наслідками через коронавірус.

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