Трамп: военные США откроют огонь по катерам Ирана, если те пойдут на сближение с американскими кораблями

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что он отдал американским военно-морским силам приказ стрелять по иранским кораблям, если те будут осуществлять по ним провокационные действия. Это заявление прозвучало через неделю после того, как 11 судов Корпуса стражей исламской революции подошли на опасно близкое расстояние к американским кораблям в Персидском заливе, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.