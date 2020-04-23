Трамп: военные США откроют огонь по катерам Ирана, если те пойдут на сближение с американскими кораблями
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что он отдал американским военно-морским силам приказ стрелять по иранским кораблям, если те будут осуществлять по ним провокационные действия. Это заявление прозвучало через неделю после того, как 11 судов Корпуса стражей исламской революции подошли на опасно близкое расстояние к американским кораблям в Персидском заливе, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“Я дал Военно-морскому флоту США приказ расстреливать и уничтожать любые иранские катера, если они беспокоят (английское слово harass в применении к военным ситуаций обозначает провокационные действия, например опасные сближения и т.д. — ред) наши корабли на море”, — написал Трамп в Twitter через несколько часов после того, как Корпус стражей исламской революции сообщил о запуске первого военного спутника.
Заявление Трампа вызвало осуждение со стороны его критиков внутри США.
“Вместо того, чтобы решить фиаско с тестированием коронавируса, Трамп тратит неделю на замораживание иммиграции, угрозы Ирану, манипулирование СМИ, и добрые пожелания Ким Чен Ыну — единственное, что он знает, как делать”, — написал экс-чиновник администрации Барака Обамы Бен Роудс.
“Опять за старое: Трамп пытается начать войну с Ираном во время глобальной чрезвычайной ситуации. Палата представителей уже однажды четко заявила свою оппозицию к войне с Ираном — мы сделаем это снова”, — заявила конгресвуман демократ Барбара Ли.
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Как сообщает информационное агентство AP, генерал вооруженных сил Ирана в ответ на заявление Трампа, сказал, что президенту США следует “спасать” США от вируса, а не делать угрозы.
Позицию президента США приветствовал влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.
“Полностью поддерживаю решение президента Трампа позволить кораблям ВМС США отвечать на угрозы Ирана. Мы должны позволить нашим мужчинам и женщинам в форме защищать себя”, — заявил американский законодатель.
Ранее Трамп угрожал Китая последствиями из-за коронавируса.