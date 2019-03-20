Трамп виступив за вступ Бразилії в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що він не проти вступу Бразилії в Північноатлантичний альянс. Американський лідер активно вивчає можливість прийняти цю латиноамериканську країну в НАТО або будь-якої іншої військовий альянс. Про це він заявив у вівторок, 19 березня, в ході зустрічі з бразильським колегою Жаір Болсонару в Білому домі, передає УНН.
За словами Трампа, він також підтримує клопотання Бразилії про членство в Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
Незадовго до своєї першої зустрічі з Трампом президент Болсонару схвально відгукнувся про його імміграційній політиці. Він однозначно висловився за обіцяне Трампом будівництво стіни на кордоні США і Мексики.
Болсонару вступив на посаду президента Бразилії в січні 2018 року. В ході своєї передвиборної кампанії він свідомо орієнтувався на Дональда Трампа. В інтерв’ю Fox News він висловив надію на палку дружбу з американським лідером: “Я хочу відкрити йому своє серце і зробити все, що піде на користь бразильського та американського народів”.
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Як повідомляв УНН, МЗС Венесуели назвав небезпечними заяви Трампа і Болсонару по ситуації навколо країни.