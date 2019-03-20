Трамп виступив за вступ Бразилії в НАТО

КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що він не проти вступу Бразилії в Північноатлантичний альянс. Американський лідер активно вивчає можливість прийняти цю латиноамериканську країну в НАТО або будь-якої іншої військовий альянс. Про це він заявив у вівторок, 19 березня, в ході зустрічі з бразильським колегою Жаір Болсонару в Білому домі, передає УНН.