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МЗС Венесуели назвав небезпечними заяви Трампа і Болсонару по ситуації навколо країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Керівництво Венесуели вважає, що заяви президента США Дональда Трампа і президента Бразилії Жаіра Болсонару загрожують безпеці регіону. Заяви були зроблені у вівторок щодо можливого розвитку подій навколо Боліваріанської Республіки. Про це повідомив міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

МЗС Венесуели назвав небезпечними заяви Трампа і Болсонару по ситуації навколо країни

“Уряд Боліваріанської Республіки Венесуела рішуче засуджує небезпечні заяви президентів США і Бразилії”, — написав він, зазначивши, що подібна риторика йде врозріз з принципами Статуту ООН.

“Особливу заклопотаність викликає надзвичайний вплив агресивної риторики США на Бразилію і Трампа на Болсонару. Уряд Венесуели висловлює протест у зв’язку з подібними заявами, що загрожує миру і безпеки в регіоні”, — додав дипломат.

Нагадаємо, раніше у вівторок, виступаючи на спільній прес-конференції з Болсонару в Рожевому саду Білого дому, Трамп знову підтвердив, відповідаючи на питання про можливість військового вторгнення до Венесуели, що американська адміністрація розглядає всі можливі варіанти дій. Болсонару на питання, чи має намір Бразилія підтримати потенційне застосування Сполученими Штатами військової сили проти Венесуели, прямої відповіді не дав.

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Лідер опозиції Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС. Президент Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

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