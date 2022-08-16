Трамп вимагає повернути вилучені ФБР документи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп вимагає повернути деякі документи, вилучені Міністерством юстиції Сполучених Штатів під час обшуку ФБР у його власності Мар-а-Лаго в американському штаті Флорида минулого тижня. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.
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"Я з повагою прошу негайно повернути ці документи на місце, звідки вони були вилучені. Дякую!" - зазначив Трамп на сторінці своєї соціальної мережі Truth Social.
Деталі
Як зазначає видання, опубліковане звернення у соціальних мережах не має юридичної сили. Згідно з фактичним юридичним документом, ордером на обшук, ФБР вилучило те, що стосується надсекретних питань національної безпеки. Повідомлялося, що деякі такі документи стосувалися ядерної зброї.
Нагадаємо
8 серпня Федеральне бюро розслідувань США провело обшуки у будинку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді. Підставою до обшуку стало те, що Трамп, залишаючи Білий дім, забрав із собою документи, які згідно з законом є державною власністю.
Національний архів США протягом тривалого часу вимагав повернути документацію. Кілька місяців тому урядове агентство звернулося до прокуратури зі звинуваченням колишнього президента у відмові передати документи.
За даними ЗМІ, під час обшуків агенти ФБР вилучили 11 наборів секретних документів, у тому числі деякі з них, зазначені як цілком таємні.