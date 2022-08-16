Трамп требует вернуть изъятые ФБР документы

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"Я с уважением прошу немедленно вернуть эти документы на место, откуда они были изъяты. Спасибо!" – отметил Трамп на странице своей социальной сети Truth Social.

Детали

Как отмечает издание, опубликованное обращение в социальных сетях не имеет юридической силы. Согласно фактическому юридическому документу, ордеру на обыск, ФБР изъяло то, что касается сверхсекретных вопросов национальной безопасности. Сообщалось, что некоторые документы касались ядерного оружия.

Напомним

8 августа Федеральное бюро расследований США провело обыски в доме бывшего президента Дональда Трампа во Флориде. Основанием для обыска стало то, что Трамп, покидая Белый дом, забрал с собой документы, которые по закону являются государственной собственностью.

Национальный архив США в течение длительного времени требовал вернуть документацию. Несколько месяцев назад правительственное агентство обратилось в прокуратуру по обвинению бывшего президента в отказе передать документы.

По данным СМИ, в ходе обысков агенты ФБР изъяли 11 наборов секретных документов, в том числе некоторые из них, указанные как совершенно секретные.