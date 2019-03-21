Трамп: У Сирії залишиться 400 американських військових

КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп залишить у Сирії 400 американських військових після остаточної перемоги над терористичним угрупуванням “Ісламська держава” (ІД). Під час виступу біля Білого дому в середу, 20 березня, він повідомив, що 200 військовослужбовців залишаться на півночі Сирії, де США підтримують курдські загони, що воюють проти ІД. Ще 200 солдатів залишаться на півдні поблизу Ізраїлю, додав Трамп, ймовірно, маючи на увазі військову базу Аль-Танф. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.