Трамп: в Сирии останется 400 американских военных

Президент уточнил, что американские военные останутся в Сирии в течение определенного “периода времени”. Он добавил, что при поддержке США скоро будет установлен контроль над последним бастионом ИГ в Сирии — населенным пунктом Багуз.

Эта “крошечная пятно исчезнет уже сегодня вечером”, — подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНН, подразделения “Демократических сил Сирии” (SDF), в которых преобладают курдские отряды, начали наступление на Багуз еще в феврале. По данным SDF, за последние два месяца анклав покинули более 60 тысячи человек, почти половина из которых являются сторонниками ИГ, а около пяти тысяч человек — боевиками террористической группировки.

После активного продвижения 1-2 марта на позиции исламистов отряды SDF приостановили наступление, чтобы предотвратить большое количество жертв среди гражданских. Они организовали коридор для выхода мирных жителей, в том числе жен и детей боевиков. Позже в SDF объявили о обновления наступления после того, как истек срок ультиматума, который выдвинули боевикам-исламистам.

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Напомним, что в декабре 2018 года Дональд Трамп объявил о выводе из Сирии всех американских военнослужащих, количество которых насчитывала примерно две тысячи. Свое решение он объяснил тем, что победу над террористами “Исламского государства” уже добыто. Вскоре после заявления Трампа глава Пентагона Джеймс Маттис и спецпредставитель США в международной коалиции для борьбы с “исламского государства” в Сирии Бретт Макгурк подали в отставку.