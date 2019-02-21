Демократичні сили Сирії готові до зачистки останнього анклаву ісламістів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. З останнього анклаву терористичного угруповання "Ісламська Держава" у Сирії очікується остаточна евакуація цивільних мешканців. Після того він буде ліквідований силами Демократичних сил Сирії та американськими союзниками, передає УНН з посиланням на Reuters.
Село Багуз на кордоні з Іраком є останнім клаптиком території, що залишилась в "Ісламської Держави" в регіоні долини Євфрату. Село стало останнім бастіоном джихадистів після серйозних поразок у 2017 році.
Взяття Багузу стане новим етапом у восьмирічній сірійській війні, в якому США виведуть з країни свої війська, створюючи безпековий вакуум, що прагнуть заповнити сусідні країни.
Прес-секретар Демократичних сил Сирії Мустафа Балі повідомив, що їхні сили атакують Багуз щойно цивільні будуть остаточно евакуйовані. Завершення цього процесу очікується сьогодні.
В ДСС не надали точної інформації про те, скільки ще часу потрібно для зачищення села від останніх бойовиків, і скільки саме бойовиків залишилось. Проте перед цим вони повідомляли, що в Багузі залишилось близько 700 бойовиків, переважно іноземців.
За даними коаліції на чолі з США, у селі залишились найжорстокіші бойовики.
Раніше УНН повідомляв, що найближчі союзники США відхилили прохання адміністрації Дональда Трампа залишитися в Сирії після виведення звідти американських військовослужбовців.
Нагадаємо, один з найближчих соратників президента США Дональда Трампа в Сенаті Конгресу сенатор Ліндсі Грем назвав повне виведення американських військових їх Сирії "найдурнішою ідеєю".