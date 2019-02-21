Демократические силы Сирии готовы к зачистке последнего анклава исламистов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Из последнего анклава террористической группировки "Исламское Государство" в Сирии ожидается окончательная эвакуация гражданского населения. После этого он будет ликвидирован силами демократических сил Сирии и американскими союзниками, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Село Багуз на границе с Ираком является последним клочком территории, оставшейся у "Исламского Государства" в регионе долины Евфрата. Село стало последним бастионом джихадистов после серьезных поражений в 2017 году.
Взятие Багуза станет новым этапом в восьмилетней сирийской войне, где США выведут из страны свои войска, создавая вакуум безопасности, который стремятся заполнить соседние страны.
Пресс-секретарь демократических сил Сирии Мустафа Бали сообщил, что их силы атакуют Багуз как только гражданские будут окончательно эвакуированы. Завершение этого процесса ожидается сегодня.
В ДСС не предоставили точной информации о том, сколько еще времени нужно для зачистки села от последних боевиков, и сколько именно боевиков осталось. Однако перед этим они сообщали, что в Багузе осталось около 700 боевиков, в основном иностранцев.
По данным коалиции во главе с США, в селе остались самые жестокие боевики.
Ранее УНН сообщал, что ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих.
Напомним, один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа в Сенате Конгресса сенатор Линдси Грэм назвал полное вывода американских военных их Сирии "глупейшей идеей".