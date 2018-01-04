Трамп розпустив комісію з розслідування фальсифікацій на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про розпуск Комісії з розслідування порушень на виборах у США, сформованої в травнем 2017 роки для боротьби з різними махінаціями на виборах федерального рівня. Заява американського лідера з цього приводу розповсюдила в середу прес-служба Білого дому, передає УНН.
“Не дивлячись на значні дані про шахрайство на виборах, багато штатів відмовилися надати президентській комісії з чесних виборів основну інформацію, необхідну для цього розслідування. Я не хочу брати участь у нескінченних судових битвах за рахунок платників податків. Так що сьогодні я підписав виконавчий указ, яким розпустив комісію, а також доручив міністерству внутрішньої безпеки вивчити дані питання та визначити, як діяти далі”, - заявив господар Білого дому.
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У травні 2017 Дональд Трамп підписав указ про формування двопартійної комісії, покликаної розібратися з будь-якими можливими порушеннями на виборах. Члени цієї структури, зокрема, шукали шляхи боротьби з “неналежною реєстрацією” виборців, “неналежним голосуванням, шахрайською реєстрацією” осіб, що видають себе за тих, хто має право голосу, “шахрайським голосуванням і придушенням голосування”. Керував роботою комісії віце-президент США Майкл Пенс.
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Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що у нього достатньо вагомих підстав вважати, що не менше 3 мільйонів людей проголосували незаконно на виборах 8 листопада 2016 року. Республіканець неодноразово попереджав про рішучість “провести широкомасштабне розслідування фальсифікацій на виборах”. За його даними, в результаті різних махінацій мільйони голосів були незаконно занесені в актив його колишньої суперниці Хілларі Клінтон.