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Трамп пригрозив запровадити мито на імпорт нафти

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сполучені Штати можуть запровадити мито на імпорт сирої нафти. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

Так, у п’ятницю Трамп зустрічався з представниками нафтовидобувних компаній, низка яких — передусім ті, які розробляють родовища сланцевої нафти — були змушені призупинити роботу через різке падіння цін, що зробило видобуток нерентабельним.

Водночас представники нафтопереробного бізнесу написали Трампу листа з проханням не вводити мита, оскільки його введення призведе зокрема до зростання цін на бензин. США імпортують нафту як з Саудівської Аравії, так і з Росії.

Раніше агентство Reuters повідомило, що конференцію представників країн — експортерів нафти, заплановану на 6 квітня, перенесли через суперечку між Москвою та Ер-Ріядом.

Американський президент заявив в суботу, що Сполучені Штати можуть ввести мито на імпорт, щоб захистити американську нафтову галузь від різкого обвалу цін на світовому ринку у випадку, якщо Росія і Саудівська Аравія найближчим часом не домовляться про скорочення обсягів видобутку нафти.

На майбутніх переговорах мають розглянути питання, пов’язані з тим, що ОПЕК і Росія не змогли домовитися про продовження угоди про обмеження видобутку нафти, термін якої закінчився 31 березня.

Як повідомляв УНН, раніше Саудівська Аравія виступила з різкою критикою Росії, поставивши під загрозу досягнення угоди про стабілізацію нафтових цін. Очікувалось, що оголошення про домовленість буде зроблено під час телеконференції між двома країнами в понеділок. 

Українські Національні Новини

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