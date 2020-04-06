Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт нефти

Так, в пятницу Трамп встречался с представителями нефтедобывающих компаний, ряд которых - прежде всего те, которые разрабатывают месторождения сланцевой нефти - были вынуждены приостановить работу из-за резкого падения цен, что сделало добычу нерентабельной.

В то же время представители нефтеперерабатывающего бизнеса написали Трампу письмо с просьбой не вводить пошлины, поскольку ее введение приведет в частности к росту цен на бензин. США импортируют нефть как из Саудовской Аравии, так и из России.

Ранее агентство Reuters сообщило, что конференцию представителей стран - экспортеров нефти, запланированную на 6 апреля, перенесли из-за спора между Москвой и Эр-Риядом.

Американский президент заявил в субботу, что Соединенные Штаты могут ввести пошлину на импорт, чтобы защитить американскую нефтяную отрасль от резкого обвала цен на мировом рынке в случае, если Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время не договорятся о сокращении объемов добычи нефти.

На предстоящих переговорах должны рассмотреть вопросы, связанные с тем, что ОПЕК и Россия не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, срок которой истек 31 марта.

Как сообщал УНН, ранее Саудовская Аравия выступила с резкой критикой России, поставив под угрозу достижение соглашения о стабилизации цен на нефть. Ожидалось, что объявление о договоренности будет сделано во время телеконференции между двумя странами в понедельник.