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Трамп підписав закон про сприяння дотриманню прав людини в КНДР

Трамп підписав закон про сприяння дотриманню прав людини в КНДР

Київ • УНН

 • 12539 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Американський лідер Дональд Трамп підписав закон про сприяння дотриманню прав людини в КНДР. Про це повідомляється на сайті Білого дому, інформує УНН.

“Цей закон закликає сприяти дотриманню прав і свобод людини в Північній Кореї”, — наводяться слова президента США на сайті. У повідомленні вказується, що в документі наведені нові положення, відсутні в попередньому законі. Так, згідно з поправками, Трамп зможе формувати відповідну політику США щодо дотримання прав людини в КНДР і проводити переговори з іноземною владою і міжнародними організаціями з цього питання.

Як повідомляв УНН, США поки не мають наміру позначати можливі терміни денуклеаризації Північної Кореї. Про це повідомила в середу під час брифінгу для журналістів керівник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт.

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