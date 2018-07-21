Трамп підписав закон про сприяння дотриманню прав людини в КНДР

“Цей закон закликає сприяти дотриманню прав і свобод людини в Північній Кореї”, — наводяться слова президента США на сайті. У повідомленні вказується, що в документі наведені нові положення, відсутні в попередньому законі. Так, згідно з поправками, Трамп зможе формувати відповідну політику США щодо дотримання прав людини в КНДР і проводити переговори з іноземною владою і міжнародними організаціями з цього питання.

Як повідомляв УНН, США поки не мають наміру позначати можливі терміни денуклеаризації Північної Кореї. Про це повідомила в середу під час брифінгу для журналістів керівник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт.