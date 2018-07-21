Трамп подписал закон о содействии соблюдению прав человека в КНДР

“Этот закон призывает содействовать соблюдению прав и свобод человека в Северной Корее”, — приводятся слова президента США на сайте. В сообщении указывается, что в документе приведены новые положения, отсутствовавшие в предшествующем законе. Так, согласно поправкам, Трамп сможет формировать соответствующую политику США по соблюдению прав человека в КНДР и проводить переговоры с иностранными властями и международными организациями по этому вопросу.

Как сообщал УНН, США пока не намерены обозначать возможные сроки денуклеаризации Северной Кореи. Об этом сообщила в среду на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт.